Либо отключить интегрированную графику.

Испанский ресурс El Chapuzas Informático и другие рецензенты сообщают о проблемах на материнских платах Intel Z890 и процессорах серии Intel Core Ultra 200S с интегрированной графикой в операционной системе Windows 11 24H2, пишет VideoCardz. Первые материнские платы, поступившие в продажу, как и модели, предоставленные рецензентам, с большой вероятностью подвержены этой проблеме — отправлялись они в одно время. Наличие проблемы El Chapuzas Informático подтвердили в ASUS.

Источник изображения: ASUS,El Chapuzas Informático

Существует ошибка, приводящая к конфликту между дискретным и интегрированным графическим процессором, в результате чего происходят сбои и случайные перезагрузки. Судя по всему, ошибка связана с программным обеспечением материнских плат, а не Windows 11 24H2 — новый BIOS должен решить проблему, либо пользователи могут временно отключить интегрированную в процессор графику.