Разницы в производительности с версией на базе AD103 не замечено.

Ресурс VideoCardz обратил внимание на обзор видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER в исполнении SOLID OC от ZOTAC, опубликованный ресурсом CoolPC. Интерес вызвало то, что в основе этой модели используется графический процессор AD102, который является основой RTX 4090. Первоначально RTX 4070 Ti SUPER выпускались с графическим процессором AD103 версии 275, но с некоторых пор на рынке присутствуют модели с графическим процессором AD102 версии 175.

Источник изображения: ZOTAC

По количеству функциональных блоков оба GPU идентичны, лишние блоки отключены, однако рассматриваемая модель вместе со старшим графическим процессором получила и более продвинутую печатную плату, а также крупную систему охлаждения, в результате чего габариты RTX 4070 Ti SUPER SOLID сопоставимы с габаритами некоторых RTX 4090.

Источник изображений: CoolPC

В CoolPC не обнаружили какой-либо разницы в производительности между RTX 4070 Ti SUPER с графическими процессорами AD103-275 и AD102-175. Количество кодировщиков NVENC тоже должно быть одинаковым, пишет VideoCardz. Не исключено, что модели с разными GPU могут немного отличаться по энергопотреблению, температурам и разгонному потенциалу, но, похоже, этим аспектам в CoolPC большого внимания не уделили.

В VideoCardz отметили, что на рынке присутствует, как минимум, 12 моделей RTX 4070 Ti SUPER с графическим процессором AD102-175.