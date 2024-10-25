Несколько оверклокеров преодолели барьер 12000 МТ/с с модулями G.SKILL.

Компания Kingston объявила о рекордном разгоне оперативной памяти DDR5 CU-DIMM до скорости 12108 мегатранзакций в секунду (МТ/с) с её фирменным комплектом из линейки Fury Renegade, сообщает VideoCardz. Задержки при этом были выбраны следующие: 45-120-120-127-2. Рекорд установил оверклокер Кован Янг (Kovan Yang), используя жидкий азот, материнскую плату MSI MEG Z890 UNIFY-X и процессор Intel Core Ultra 7 265KF. Процессору отключили эффективные ядра и настроили на работу при низкой частоте 400 мегагерц.

Источник изображения: CPUID, VideoCardz

Ещё нескольким оверлокерам удалось преодолеть отметку 12000 МТ/с. В частности, G.SKILL перечисляет четыре результата, которые были установлены с её новыми комплектами оперативной памяти DDR5 CU-DIMM в линейке Trident Z5. Оверклокеру, известному под псевдонимом BenchMarc, удалось разогнать память до 12066 МТ/с, OGS и Dreadzone достигли отметки 12046 МТ/с, а CENS — 12042 МТ/с. Все эти результаты были получены на материнкой плате ASUS ROG Maximus Z890 Apex.