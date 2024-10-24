AMD Radeon RX 7600M XT и набор различных портов.

Док-станция AYANEO AG01 Starship Graphics Dock станет доступна в ноябре, сообщает VideoCardz. Док-станция входит в серию продуктов Remake, оформленных в ретро-стиле, оснащается видеокартой AMD Radeon RX 7600M XT для ноутбуков и набором различных портов расширения. Мощность видеокарты можно ограничивать значением 100 или 120 ватт с помощью регулятора «шайбы», возможно, кому-то это напомнит о кнопках Turbo на старых компьютерах.

Источник изображения: AYANEO (отредактировано)

Кроме встроенной видеокарты док-станция позволяет расширять хранилище портативного устройства за счёт наличия M.2 разъёма с поддержкой PCIe 3.0, порта USB 3.1 Gen2 со скоростью 10 гигабит в секунду (Гбит/с), а также слота для карт памяти. Помимо этого, устройство оснащено портом RJ45 для подключения к проводной сети со скоростью до гигабита в секунду.

Источник изображения: AYANEO (отредактировано)

Для подключения к портативному устройству предлагаются разъёмы USB4 40 Гбит/с и OCuLink. Здесь есть нюанс. Чтобы воспользоваться всеми возможностями док-станции её нужно подключать к устройству с помощью USB4, тогда будут работать M.2, USB, SD и сетевой интерфейс, «откусывая» от доступной пропускной способности около 10 Гбит/с — это может сказаться на производительности графики. При подключении с помощью OCuLink видеокарта получает выделенный доступ к более быстрому интерфейсу PCIe 4.0x4, однако все остальные возможности док-станции становятся недоступны.

Док-станция появится в двух расцветках: Nebula Red и Interstellar Gray. В конструкции есть элементы с RGB подсветкой, металлические детали. Комплект поставки включает USB4 и OCuLink кабели, блок питания GaN мощностью 330 ватт. Для справки: зарубежная цена на сайте бренда составляет 599 долларов США.