Есть модели с ARGB вентиляторами и вентиляторами без подсветки.

CHIEFTEC представила свою первую серию систем жидкостного охлаждения класса «всё в одном» (All-in-One, AIO) под названием Iceberg, сообщает TechPowerUp. В серии представлены системы охлаждения с 240- и 360-миллиметровыми радиаторами, вентиляторами с ARGB подсветкой и без неё. В последнем случае серия имеет пометку DARK. В любом из вариантов охлаждающий блок оснащён вращающейся панелью с логотипом компании, подсветкой и зеркальным эффектом.

Источник изображений: CHIEFTEC

Комплектные вентиляторы вращаются со скоростью от 500 до 2200 оборотов в минуту, развивая воздушный поток до 64,72 кубических футов в минуту (CFM) и статическое давление до 3,06 миллиметров водяного столба. Уровень шума при работе может достигать 34,7 децибел. Вентиляторы оснащаются гидродинамическим подшипником и подключаются через 4-контактный разъём PWM. Подсветка подключается через 3-контактный ARGB разъём.