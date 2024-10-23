Вероятно, продаваться видеокарта будет только в Китае.

SAPPHIRE показала новую версию видеокарты AMD Radeon RX 7800 XT в фирменном исполнении PURE, на этот раз с тематическим оформлением по игре Once Human, сообщает VideoCardz. Фотографии видеокарты были опубликованы SAPPHIRE на китайской платформе bilibili, вариант преимущественно выполнен в тёмных оттенках, наибольшее внимание привлекает задняя панель, на которую нанесено изображение с одним из персонажей игры.

Источник изображения: SAPPHIRE

Once Human — это условно-бесплатный многопользовательский постапокалиптический «выживач», в Steam на момент написания игра имеет «В основном положительные» отзывы.

Что касается технических подробностей, видеокарта оснащается системой охлаждения с тремя вентиляторами на двойных шарикоподшипниках. Используются вентиляторы с необычными угловатыми лопастями SAPPHIRE Angular Velocity Fan Blade и периферйным кольцом для создания концентрированного потока воздуха.

Источник изображения: SAPPHIRE

В числе других преимуществ компания перечисляет металлический бэкплейт, наличие предохранителей в цепи дополнительного питания, логотип с красной подсветкой. Видеокарта занимает примерно 2,5 слота расширения (52,57 миллиметров в толщину), в длину 320 миллиметров. AMD Radeon RX 7800 XT основана на графическом процессоре Navi 32 с количеством вычислительных блоков 3840 и оснащается 16 гигабайтами видеопамяти GDDR6 с 256-битной шиной.

Судя по всему, продаваться данный вариант видеокарты будет только в Китае.