Инсайдер Moore’s Law Is Dead опубликовал, как утверждается, снимок инженерного образца одного из графических процессоров семейства NVIDIA Blackwell для ноутбуков, сообщает VideoCardz.
Обозначение графического процессора начинается на N22W, предполагается, что запечатлённый образец станет основой ноутбучной версии RTX 5080, хотя явного подтверждения этого в обозначении, судя по всему, нет. Перечисляется шесть версий графических процессоров GN22 для ноутбуков под обозначениями X11, X9, X7, X6, X4 и X2. Считается, что первые две являются производными от GB203 для настольных видеокарт и будут использоваться в ноутбучных RTX 5090 и 5080, в последнем случае базовой версии видеокарты приписывают 8192 CUDA ядра.
По информации инсайдера, NVIDIA уже отправляет образцы графических процессоров партнёрам, что подкрепляет слухи о презентации и выпуске стартовой линейки видеокарт новой серии в первом квартале 2025 года. Скорее всего, представят новинки на выставке CES 2025, как настольные, так и версии для ноутбуков.
По слухам, видеокарты RTX 50 для ноутбуков будут использовать видеопамять GDDR7, что в совокупности с прогнозируемым увеличением CUDA ядер может обеспечить 10-процентный прирост производительности в дополнение к тому, что обеспечат архитектурные улучшения и новые технологии NVIDIA.