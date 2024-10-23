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Moleculo
Инсайдер показал снимок предполагаемого GPU для ноутбучной RTX 5080
По слухам, вариации чипа также могут использоваться в настольной RTX 5080 и ноутбучной RTX 5090.

Инсайдер Moore’s Law Is Dead опубликовал, как утверждается, снимок инженерного образца одного из графических процессоров семейства NVIDIA Blackwell для ноутбуков, сообщает VideoCardz.

Источник изображения: Vishal Bansal, Unsplash

Обозначение графического процессора начинается на N22W, предполагается, что запечатлённый образец станет основой ноутбучной версии RTX 5080, хотя явного подтверждения этого в обозначении, судя по всему, нет. Перечисляется шесть версий графических процессоров GN22 для ноутбуков под обозначениями X11, X9, X7, X6, X4 и X2. Считается, что первые две являются производными от GB203 для настольных видеокарт и будут использоваться в ноутбучных RTX 5090 и 5080, в последнем случае базовой версии видеокарты приписывают 8192 CUDA ядра.

Источник изображения: Moore’s Law Is Dead, YouTube

По информации инсайдера, NVIDIA уже отправляет образцы графических процессоров партнёрам, что подкрепляет слухи о презентации и выпуске стартовой линейки видеокарт новой серии в первом квартале 2025 года. Скорее всего, представят новинки на выставке CES 2025, как настольные, так и версии для ноутбуков.


По слухам, видеокарты RTX 50 для ноутбуков будут использовать видеопамять GDDR7, что в совокупности с прогнозируемым увеличением CUDA ядер может обеспечить 10-процентный прирост производительности в дополнение к тому, что обеспечат архитектурные улучшения и новые технологии NVIDIA.

#nvidia #видеокарты
Источник: videocardz.com
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