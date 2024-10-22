Присутствует четыре M.2 слота, четыре слота для памяти DDR5 суммарным объёмом до 192 ГБ.

BIOSTAR представила материнскую плату Z890A-SILVER формата ATX для новейших процессоров Intel Core Ultra 200S. Плата позиционируется как решение, предназначенное для широкого ассортимента систем среднего и высокого класса, включая игровые компьютеры и рабочие станции. Используется белая печатная плата, радиаторы подсистемы питания и твердотельных накопителей выполнены в серо-серебристом цвете.

Источник изображения: BIOSTAR

Подсистема питания в BIOSTAR Z890A-SILVER выполнена по схеме 12+1+1 и оснащена 60-амперными DrMOS. На плате присутствует четыре слота DIMM для оперативной памяти DDR5, максимальный поддерживаемый объём 192 гигабайта, при разгоне поддерживается скорость до 8000 мегатранзакций в секунду и выше. Есть поддержка PCIe 5.0 для одного твердотельного накопителя M.2 и видеокарты. Вторичный полноразмерный слот для установки плат расширения, а также ещё три M.2 разъёма для твердотельных накопителей поддерживают режим работы PCIe 4.0 x4. Есть ещё пара слотов PCIe 3.0 x1 и четыре порта для подключения SATA накопителей.

Источник изображения: BIOSTAR

На плате присутствует M.2 разъём с ключом E для беспроводных сетевых адаптеров с поддержкой Wi-Fi 7. Адаптер не входит в комплект.

Источник изображения: BIOSTAR

В числе прочих достоинств и особенностей: встроенный аудио кодек Realtek ALC1220; 2,5-гигабитный Ethernet адаптер Realtek RTL8125D; наличие на задней панели одного USB 3.2 Gen2 Type-C и семи USB 3.2 Gen2 Type-A; набор из коннекторов для подключения одного вентилятора CPU Fan, жидкостной системы охлаждения и четырёх системных вентиляторов; четыре коннектора 5 вольт и один 12 вольт для подключения подсветки.