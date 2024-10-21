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Moleculo
В Сети замечены первые тесты интегрированной графики Intel Arc 140T
Предположительно, это графика процессоров Arrow Lake-H.

В базе данных бенчмарка GFX Bench обнаружили результаты Intel Arc 140T. Это интегрированная графика из новой серии Intel, которая будет использоваться в процессорах Arrow Lake класса H для ноутбуков, сообщает VideoCardz.

Источник изображения: Steve Johnson, Unsplash

Серия новая, однако данные графические решения основаны на улучшенной версии архитектуры Xe-LPG (Alchemist), а не на новой Xe2-LPG (Battlemage). В числе улучшений наличие блоков XMX для ускорения задач, связанных с искусственным интеллектом, включая технологию масштабирования XeSS. В интегрированной графике Xe, которая использовалась в процессорах Meteor Lake (Core Ultra 100) под брендом Intel Arc, а также используется настольными Arrow Lake (Core Ultra 200S) под брендом Intel Graphics, блоков XMX нет. Графика Xe2-LPG на момент написания используется только в процессорах Lunar Lake (Core Ultra 200V), в частности, вариант, имеющий 8 блоков Xe, именуется Arc 140V.

Источник изображения: GFX  Bench, VideoCardz

Результаты тестов неоднозначные. В одних тестовых сценариях 140T оказывается быстрее 140V, в других — наоборот. Ориентироваться на эти данные вряд ли стоит, выборка ограниченная, условия тестирования неизвестны. По результатам реальных тестов, графика Xe2-LPG заметно лучше предшественника в лице обычной Xe-LPG и даже конкурирует с AMD Radeon 890M.

Intel анонсировала Arrow Lake-H для ноутбуков и планирует полноценно представить их в первом квартале следующего года. Накануне инсайдер назвал процессоры, которые могут войти в эту линейку.

#intel #процессоры #интегрированная графика
Источник: videocardz.com
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