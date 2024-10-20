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Moleculo
Инсайдер назвал пять процессоров из серии Intel Core Ultra 200H
Три из них получат 16-ядерную конфигурацию.

Названы пять процессоров Intel, которые могут войти в серию Core Ultra 200H для ноутбуков, сообщает VideoCardz со ссылкой на инсайдера, известного в социальной сети X (заблокирована в РФ) под псевдонимом Jaykihn. Ранее этот же инсайдер перечислил процессоры Intel Core 200H и U, а также Core Ultra 200HX. Официально Intel не указывала процессоры серии Core Ultra 200H, ограничившись лишь анонсом.

Источник изображения: Nat, Unsplash (отредактировано)

Если верить инсайдеру, процессоры Intel Core Ultra 9 285K, Core Ultra 7 265H и Core Ultra 5 255H получат одинаковую конфигурацию ядер 6P+8E+2LP, где P — производительные ядра на базе архитектуры Lion Cove; E — эффективные ядра на базе архитектуры Skymont; LP — эффективные ядра Skymont, настроенные на работу с более низким энергопотреблением и, скорее всего, располагающиеся отдельно от основной вычислительной плитки для возможности её отключения в целях экономии энергии при низкой нагрузке.

Также все три процессора получат интегрированную графику, включающую 8 вычислительных ядер Xe-LPG. Отличия в рабочих частотах и поддержке технологий vPro, 255H их якобы не поддерживает.

Источник изображения: Jaykihn, X (заблокирована в РФ)

Ещё два процессора, 235H и 225H, предположительно, могут быть отнесены к классу Core Ultra 3, хотя ранее считалось, что такого класса среди процессоров Ultra не будет. Так или иначе, им приписывают конфигурацию 4P+8E+2LP, старшая модель получит графику на 8 ядер Xe-LPG, младшая на 7 ядер.

Источник изображения: Jaykihn, X (заблокирована в РФ), VideoCardz

Самый старший процессор среди названных моделей будет настроен на работу с базовым TDP, равным 45 Вт, а также сможет увеличивать его до 65 Вт. Все остальные процессоры настроены на работу с базовым TDP 28 Вт.

Процессоры Intel Core Ultra 200H планируют представить в первом квартале 2025 года, в числе их преимуществ новые архитектуры, поддержка Thunderbolt 4, PCIe 5.0 и встроенный NPU3.

#intel #процессоры
Источник: videocardz.com
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