Возможен разгон до 10000 МТ/с.

Colorful выпустит в ноябре линейку оперативной памяти DDR5 CUDIMM под названием Shadow, сообщает Wccftech. Будут доступны парные комплекты суммарным объёмом от 16 до 48 гигабайт (ГБ) со скоростью передачи данных от 6400 до 9600 мегатранзакций в секунду (МТ/с).

Источник изображения: Colorful

Компания продемонстрировала, что на флагманских материнских платах с чипсетом Intel Z890 самый быстрый комплект может быть разогнан до 10000 МТ/с. По умолчанию комплект предлагает профили XMP-9200 с задержками CL46-54-54-148 при напряжении 1,45 В и XMP-9600 с задержками CL 44-56-56-154 при напряжении 1,5 В. При разгоне задержки повысили до значений CL46-60-60-148.

Источник изображения: Colorful

Продажи новой оперативной памяти Colorful Shadow начнутся 11 ноября.

Модули оперативной памяти DDR5 CUDIMM отличаются наличием встроенной микросхемы для генерации тактовых сигналов. Это снижает влияние помех и позволяет достичь более высоких скоростей работы памяти. С каждым днём всё больше компаний анонсируют память DDR5 CUDIMM, пока наибольшая скорость 9600 МТ/с и возможность разгона до 10000 МТ/с.