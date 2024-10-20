Процессор AMD Ryzen 7 9800X3D был успешно протестирован с комплектом оперативной памяти DDR5 на 32 гигабайта, который работал со скоростью 8000 мегатранзакций в секунду (МТ/с) при задержках CL38-48-48-128. Это был комплект G.Skill Trident Z5, а в качестве материнской платы использовалась модель ASUS ROG Crosshair X870E Hero, сообщает Wccftech со ссылкой на скриншот, который был предоставлен одним из источников ресурса.
Оперативную память также удалось разогнать до 8800 МТ/с при задержках CL40 и напряжении 1,54 вольта. Стабильность остаётся под вопросом, по крайней мере, сразу MemTest ошибками не «сыпет».
Производители материнских плат усердно работали с AMD, чтобы обеспечить поддержку более быстрых модулей DIMM, пишет Wccftech. Что касается ASUS, компания использует технологию NitroPath на новых материнских платах более высокого класса — контакты в слотах памяти укорочены, а их форма несколько отличается от стандартной — всё для того, чтобы снизить улавливание контактами помех.
Ожидается, что глобальная презентация AMD Ryzen 7 9800X3D состоится 25 октября. По слухам, в Китае AMD запланировала пресс-мероприятие по случаю запуска нового процессора на 23 и 24 октября.