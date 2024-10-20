Это был комплект G.Skill Trident Z5.

Процессор AMD Ryzen 7 9800X3D был успешно протестирован с комплектом оперативной памяти DDR5 на 32 гигабайта, который работал со скоростью 8000 мегатранзакций в секунду (МТ/с) при задержках CL38-48-48-128. Это был комплект G.Skill Trident Z5, а в качестве материнской платы использовалась модель ASUS ROG Crosshair X870E Hero, сообщает Wccftech со ссылкой на скриншот, который был предоставлен одним из источников ресурса.

Источник изображения: Michael Dziedzic, Unsplash (отредактировано)

Оперативную память также удалось разогнать до 8800 МТ/с при задержках CL40 и напряжении 1,54 вольта. Стабильность остаётся под вопросом, по крайней мере, сразу MemTest ошибками не «сыпет».

Источник изображения: Wccftech

Производители материнских плат усердно работали с AMD, чтобы обеспечить поддержку более быстрых модулей DIMM, пишет Wccftech. Что касается ASUS, компания использует технологию NitroPath на новых материнских платах более высокого класса — контакты в слотах памяти укорочены, а их форма несколько отличается от стандартной — всё для того, чтобы снизить улавливание контактами помех.

Ожидается, что глобальная презентация AMD Ryzen 7 9800X3D состоится 25 октября. По слухам, в Китае AMD запланировала пресс-мероприятие по случаю запуска нового процессора на 23 и 24 октября.