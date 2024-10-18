Прирост обещают как на обычных моделях, так и на моделях с 3D V-Cache.

GIGABYTE объявила о выпуске X3D Turbo Mode — новой функции BIOS для максимизации игровой производительности систем с материнскими платами AMD 800/600 серии и процессорами AMD Ryzen 7000/9000 серии, как с кэшем 3D V-Cache, так и без него, сообщает TechPowerUp.⁠ Режим X3D Turbo будет интегрирован в новейшие бета-версии BIOS с прошивкой AMD AGESA 1.2.0.2a.

Источник изображения: GIGABYTE

По данным GIGABYTE, X3D Turbo Mode повышает производительность будущих процессоров Ryzen 9000X3D до 35%, а процессоров Ryzen 9000 — до 20%. Более того, компания заявляет, что оптимизации режима X3D Turbo позволяют обычным процессорам Ryzen 9000 достичь уровня игровой производительности процессоров с 3D V-Cache.

AMD официально ещё не представила процессоры Ryzen 9000X3D. По слухам, презентация Ryzen 7 9800X3D может состояться 25 октября, вероятно, это событие предвещает объявление GIGABYTE.