По слухам, это мощные APU Strix Halo.

В наборе драйверов для материнских плат с чипсетами AMD версии 6.10.02.1849 заметили драйвер для серии процессоров AMD Ryzen AI MAX 300, сообщает VideoCardz. По слухам, эта серия объединит совершенно новые для компании чиплетные APU Strix Halo с высококлассной интегрированной графикой дискретного уровня. Инсайдеры называли три APU — это Ryzen AI MAX+ 395, MAX 390 и MAX 385. Первые две будут оснащаться интегрированной графикой на 40 вычислительных блоков Compute Units (CU), третья получит урезанный вариант на 32 CU. Эти APU также должны оснащаться только стандартными ядрами Zen 5, перечисленным моделям приписывают 16, 12 и 8 ядер соответственно.

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Появление драйвера для AMD Ryzen AI MAX 300 в общедоступном пакете может указывать на приближение презентации новинок. Скорее всего, это произойдёт на CES 2025 в начале следующего года — основная часть выставки пройдёт с 7 по 10 января и, похоже, будет богата на новинки. Помимо Strix Halo компании AMD приписывают планы представить серию Zen 5 процессоров Krackan для более доступных ноутбуков, дискретные видеокарты на базе архитектуры RDNA 4.