Подтвердив, что новости стоит ждать в январе.

Китайский производитель блоков питания Segotep опроверг слухи о наличии у стандартных видеокарт NVIDIA GeForce RTX 5090 двух 16-контактных разъёмов питания, сообщает VideoCardz. Информация якобы была предоставлена в комментариях одному из пользователей платформы Bilibili, который сомневался в выборе мощного блока питания с одним разъёмом 12V-2x6 из-за слухов о том, что будущему игровому флагману NVIDIA может потребоваться несколько таких разъёмов. Активную ссылку на первоисточник ресурс не приводит.

Источник изображения: Phil Reid, Unsplash (отредактировано)

Слухи о наличии у NVIDIA GeForce RTX 5090 двух 16-контактных разъёмов питания взялись из ниоткуда — некоторые источники утверждали об этом, ссылаясь на то, что у многих новых блоков питания есть по два 16-контактных разъёма питания. А у некоторых есть по четыре, но это не значит, что будущие видеокарты будут оснащаться сразу четырьмя такими разъёмами. В первую очередь это необходимо для конфигураций с несколькими видеокартами, распространённость которых стала несколько выше с популяризацией искусственного интеллекта. К слову, новые материнские платы предлагают ряд улучшений для подобных систем, включая дополнительное питание для слотов PCIe.

Источник изображения: Segotep, bilibili, VideoCardz

Тем не менее, есть вероятность, что со временем может появиться RTX 5090 с двумя 16-контактными разъёмами питания, скорее всего, это будет нестандартная модель. Например, в текущей линейке видеокарт NVIDIA большинство RTX 4090 на рынке имеют один 16-контактный разъём, но есть модель с двумя — GALAX GeForce RTX 4090 HOF OC LAB Plus для оверклокеров. Кроме этого, инсайдеры всегда говорили об изменчивости планов NVIDIA, также ходили слухи о разработке в новом поколении видеокарты класса TITAN, так что шансы на появление какого-нибудь монстра с парой 16-контактный разъёмов всё же есть, но маловероятно, что это потребуется стандартной RTX 5090.

Также производитель намекнул, что новости о новых видеокартах могут появиться в январе. Предполагается, что NVIDIA представит первые модели из новой игровой серии на выставке CES 2025.