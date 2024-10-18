Розовые без подсветки, а белые с подсветкой.

Team Group расширила палитру цветов, доступных в серии оперативной памяти XTREEM, теперь есть возможность заполучить розовые комплекты T-FORCE XTREEM DDR5 и белые с настраиваемой подсветкой T-FORCE XTREEM ARGB DDR5. Компания отмечает, что металлические теплораспределители модулей прошли пескоструйную обработку, а подсветка в ARGB комплектах создаёт эффект полярного сияния. Модули без подсветки отличаются наличием круглого чёрно-серебристого логотипа бренда.

Источник изображения: Team Group

На момент написания сайт компании перечисляет розовые комплекты в вариантах суммарным объёмом 32 и 48 гигабайт, доступны скорости до 7800 мегатранзакций в секунду (МТ/с). Ассортимент белых комплектов с ARGB подсветкой включает варианты суммарным объёмом от 32 до 96 гигабайт. Самый ёмкий комплект содержит модули со скоростью 6800 МТ/с, а наибольшая скорость 8200 МТ/с доступна для комплекта на 48 гигабайт.