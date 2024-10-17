Особого смысла в их использовании специалисты не видят.

В сообщении венгерского Prohardver говорится, что Intel и AMD тестируют разъёмы питания 12V-2x6 со своими партнёрами по производству видеокарт, однако нет определённости в вопросе, появится ли этот разъём в будущих графических решениях от данных компаний, пишет Wccftech.

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Видеокарты Intel и AMD последнего поколения полагаются на 8- и 6-контактные разъёмы питания PCIe и вряд ли в видеокартах нового поколения потребуется 12V-2x6. Планы Intel на следующую линейку дискретных видеокарт остаются неизвестны, однако покинувший компанию Раджа Кодури, руководивший разработкой архитектуры Xe, ранее дал понять, что главным ориентиром считает видеокарты мощностью до 200…220 ватт. В случае AMD известно, что компания не нацелена на флагманский сегмент со своим следующим поколением игровых видеокарт, а значит не стоит ожидать моделей с высоким энергопотреблением. Складывается впечатление, что внедрение 12V-2x6 в потребительские видеокарты сейчас не имеет особого смысла ни для Intel ни для AMD.

Тем не менее, Intel уже применяла 16-контактный разъём питания в своих графических ускорителях — GPU Max 1100 в серии Data Center. AMD такой разъём в своих ускорителях не использовала, однако компания ASRock успешно интегрировала его в видеокарты Radeon RX 7900 фирменной серии WS для рабочих станций. В данных случаях использование 16-контактного разъёма скорее было обусловлено необходимостью сократить количество проводов и сделать подключение более удобным.