Комплект входит в состав набора для рецензентов от MSI.

Набор MSI для рецензентов к предстоящему старту продаж процессоров Intel Core Ultra 200S и материнских плат Intel Z890 помимо платы MSI MEG Z890 Unify-X содержит систему жидкостного охлаждения, несколько процессоров и набор оперативной памяти DDR5 CUDIMM от Kingston, которая ещё не была официально анонсировано. Распаковку набора показал ресурс Overclocking.com, обратили внимание в VideoCardz.

Источник изображения: Michael Dziedzic, Unsplash (отредактировано)

Комплект Kingston Renegade DDR5 CUDIMM содержит два модуля памяти по 24 гигабайта каждый, скорость работы 8200 мегатранзакций в секунду (МТ/с) при задержке CL40. Более подробные характеристики пока не разглашаются, скорее всего, они станут известны с появлением обзоров к началу продаж 24 октября.

Источник изображения: Overclocking.com

Ранее несколько брендов анонсировали комплекты CUDIMM DDR5 со скоростью от 9200 до 9600 МТ/с, а в комплекте для рецензентов от компании ASUS обнаружился комплект от компании G.Skill со скоростью 8200 МТ/с. По предварительной информации, Intel считает оптимальной для процессоров Core Ultra 200S скорость работы памяти 8000 МТ/с, но есть сомнения, что заблокированным для разгона моделям покорится такой уровень — в QVL списках ASRock для таких процессоров пока что самыми быстрыми являются модули DDR5-7200.