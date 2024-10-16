Это произошло на выставке Lenovo Tech World 2024.

Генеральный директор Intel показал на выставке Lenovo Tech World первый образец процессора Panther Lake, который производится по собственной технологии Intel 18A. Процессор отличается от Lunar Lake отсутствием встроенной памяти.

Конструкция Intel Panther Lake состоит из нескольких кристаллов, в основе фирменная технология упаковки Intel Foveros. Вычислительный кристалл этих процессоров должен объединять P-ядра Panther Cove и, вероятно, E-ядра Skymont, пишет VideoCardz. Это также первый продукт с интегрированной графикой Xe3 в варианте с низким энергопотреблением (LPG).

Источник изображения: Lenovo Tech World 2024 Keynote, Lenovo, YouTube

В Intel ещё не рассказывали о производительности Panther Lake, тем не менее, генеральный директор компании упомянул, что новый блок NPU в этих процессорах будет обеспечивать вдвое большую производительность, чем NPU в процессорах Lunar Lake (NPU4), а значит он будет уже в 3 раза быстрее, чем NPU в Meteor Lake (NPU3). Недавно в примечаниях к обновлению ядра Linux нашли подтверждение, что Panther Lake будет поставляться с NPU5.





Появятся ли процессоры Intel Panther Lake на настольных ПК, пока неизвестно.