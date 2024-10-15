Две станут доступны на этой неделе, другая находится в раннем доступе и получит соответствующее обновление на следующей неделе.

NVIDIA рассказала об очередных новинках игровой индустрии с поддержкой своих фирменных технологий. Через несколько дней, в четверг, 17 октября, состоится релиз меха-боевика MechWarrior 5: Clans на базе Unreal Engine 5 с поддержкой кооперативного прохождения и многопользовательским режимом, с первого дня игра предложит поддержку DLSS 3 и Reflex. На этот же день запланирован релиз хоррора A Quiet Place: The Road Ahead, игра выходит с поддержкой DLSS 3 и DLAA.

Источник изображения: NVIDIA

Помимо этого, NVIDIA сообщает об обновлении шутера Forgive Me Father 2, которое приносит поддержку DLSS 3 и DLAA. Шутер находится в раннем доступе, но релиз состоится уже скоро — 24 октября.

В NVIDIA напоминают, что DLAA является технологией сглаживания на основе искусственного интеллекта, которая по принципу работы аналогична DLSS, но предназначена для повышения не производительности, а качества изображения, для чего используется исходное разрешение дисплея.