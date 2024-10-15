Найдено экспериментальное решение для устранения BSOD на некоторых накопителях WD.

Проблема с неудаляемыми обновлениями во встроенном инструменте «Очистка диска» Windows 11 24H2 связана с ошибкой в формировании отчёта, а не с самой очисткой. Иными словами, файлы удаляются, а пользователь получает ошибочную информацию об объёме, который можно освободить, сообщает Neowin со ссылкой на официальное заявление Microsoft. Компания заявляет, что расследует причины проблемы и выпустит исправление по его готовности.

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Это не единственная проблема недавнего крупного обновления Windows 11 24H2, специалисты ресурса перечисляют и несколько других. Пожалуй, одной из самых существенных можно назвать проблему с критическими ошибками у владельцев твердотельных накопителей Western Digital — больше всего сообщений поступает от владельцев таких моделей, как WD_Black SN770 и WD Blue SN580. Эти накопители объединяет отсутствие DRAM кэша и использование технологии Host Memory Buffer (HMB) в качестве одного из методов кэширования данных.

Похоже, что проблема связана с работой технологии HMB на этих накопителях в новой версии операционной системы. Как объясняют специалисты, обычно для кэширования выделяется от 64 до 100 мегабайт (МБ) оперативной памяти, в случае с перечисленными накопителями HMB расширяет объём до 200 МБ после чего происходит сбой с появлением BSOD.

На свой страх и риск владельцам предлагают экспериментальное временное решение:

создать в разделе реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\StorPort переменную HmbAllocationPolicy со значением типа DWORD, равным 0 или 2

Значение 0 должно отключать HMB, а значение 2 — ограничивать выделяемый под кэширование объём памяти значением 64 МБ. Работает данный параметр в случае, если используется стандартный NVMe драйвер. При необходимости с помощью параметров реестра можно задать любой другой желаемый объём кэша HMB, как это сделать объясняется в инструкции японского издания ASCII.jp, отмечают участники сообщества владельцев продукции Western Digital.