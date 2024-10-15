На удивление, поддерживается разгон.

В мае компания AMD представила серверные процессоры EPYC 4004. На новинки обратили внимание и обычные пользователи, EPYC 4004 предназначены для платформы AM5, а значит есть вероятность, что в перспективе они могут рассматриваться в качестве обновления для потребительских систем. Кроме того, в серии был представлен 4-ядерный 8-поточный EPYC 4124P, аналога которому в потребительской линейке нет.

Источник изображения: bert b, Unsplash (отредактировано)

Недавно EPYC 4124P оказался в руках оверклокеров, процессор заработал на потребительских материнских платах и установил несколько рекордов. Дополнительные подробности этих экспериментов появились только накануне, в новом видео на YouTube канале оверклокера der8auer, сообщает VideoCardz.

Источник изображения: der8auer, YouTube

Специалист раздобыл AMD EPYC 4124P и протестировал на материнской плате Asus ROG Crosshair X670E Hero. Процессор заработал без каких-либо модификаций, хотя официально он отсутствует в списке поддерживаемых. Сюрпризом стала возможность разгона и поддержка профилей AMD EXPO со скоростью 6000 мегатранзакций в секунду.

Источник изображения: der8auer, YouTube

Источник изображения: der8auer, YouTube

Во время многоядерного теста Cinebench R23 частота ядер без разгона повышалась до 5145 мегагерц и даже немного более высоких значений, а энергопотребление держалось на уровне около 88 ватт. Скальпирование и жидкий металл позволили снизить температуру на 20 градусов, энергопотребление при этом снизилось на 6 ватт. Что касается разгона, удалось повысить частоту ядер на 500 мегагерц, получив прибавку в тестах около 10%, но Ryzen 5 7600X всё равно значительно быстрее.



