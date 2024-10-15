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Moleculo
По данным инсайдера, AMD Ryzen 7 9800X3D получит значительный прирост частот и не будет дешёвым
Процессор могут представить на следующей неделе.

Ещё один участник китайского форума ChipHell под псевдонимом wjm47196 предсказывает презентацию 8-ядерного AMD Ryzen 7 9800X3D на следующей неделе, 25 октября, сообщает Wccftech. Также пользователь, известный рядом инсайдов, отметил, что процессор получит высокие частоты и не будет дешёвым. Прошлые слухи также указывали на презентацию процессора 25 октября и старт продаж в начале следующего месяца, в период с 1 по 7 ноября.

Источник изображения: Brian Jones, Unsplash (отредактировано)

Информация о высоких частотах подкрепляет прошлые утечки, где утверждалось, что 9800X3D может удерживать частоту 5,2 гигагерц (ГГц) при нагрузке на все ядра. Это заметный прирост в сравнении с моделью 7800X3D, которая повышает частоту до 5,0 ГГц при однопоточных нагрузках.

Что касается цены, в Wccftech напоминают, что на старте продаж рекомендованная цена 7800X3D в США составляла 449 долларов, если новинка будет стоить столько же, то её придётся конкурировать с процессорами Intel Core Ultra 7 265K и KF. Последние предлагают больше ядер (20 в общей совокупности) и могут быть более предпочтительны для многопоточных нагрузок, которые не зависят от объёма кэш-памяти и скорости памяти. Но в играх 3D V-Cache процессоры AMD имеют заметное преимущество, потенциально 9800X3D может стать лучшим процессором для игровых ПК, но пока это лишь прогнозы, нужно дождаться сравнительных обзоров.

По слухам, AMD также планирует 12- и 16-ядерные процессоры Ryzen 9 9900X3D и 9950X3D. Они появятся позже.

#amd #процессоры
Источник: wccftech.com
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Ryzen 7 9800X3D может поступить в продажу в начале ноября по цене от 400 долларов
Wccftech: Ryzen 7 9800X3D поступит в продажу в начале ноября и будет стоить от 400-450 долларов
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