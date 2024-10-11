Появилось фото прототипа с разъёмом, похожим на решение ASUS GCHPWR.

Китайский блогер под псевдонимом DIY-APE (кит. 远古时代装机猿) продемонстрировал на своей странице в социальной сети Bilibili прототип новой материнской платы Colorful с чипсетом Intel Z890 и разъёмами питания на тыльной стороне, сообщает VideoCardz. Для этой платы компания применила новую доработанную конструкцию, в которой разъёмы питания процессора тоже перенесли на тыльную сторону, как и все разъёмы для подключения вентиляторов, SATA-накопителей, фронтальной панели корпуса включая USB разъёмы.

Источник изображения: DIY-APE (кит. 远古时代装机猿), Bilibili

На лицевой стороне материнской платы остались разъёмы PCIe 5.0 x16 и один слот x4, четыре слота DIMM для оперативной памяти DDR5, набор M.2 разъёмов для твердотельных накопителей и WIFI адаптера. Не меньше внимания привлекает ещё один разъём рядом с основным слотом PCIe 5.0 x16 — он предназначен для питания видеокарты.

Источник изображения: DIY-APE (кит. 远古时代装机猿), Bilibili

Похоже, конструктивно решение аналогично разъёму GCHPWR на материнских платах ASUS. Подобный разъём могут использовать и другие компании, поскольку он основан на серверном стандарте High Power Card Edge (HPCE), видимо, Colorful планирует интегрировать его в свои материнские платы, потребуются и соответствующие видеокарты. Что интересно, на обратной стороне не видно разъёма, через который осуществлялось бы питания разъёма GCHPWR.