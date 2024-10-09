Модель якобы получит 12 ГБ видеопамяти.

По информации Wccftech, на предстоящей выставке CES 2025 компания NVIDIA представит не только GeForce RTX 5090 и 5080, но и 5070. Видеокарту якобы оснастят одной из версий графического процессора GB205, но его спецификации авторам ресурса неизвестны. Что касается видеопамяти, RTX 5070 приписывают 12 гигабайт GDDR7 со 192-битной шиной и чипами, работающими на скорости 28 гигабит в секунду. Ожидается, что энергопотребление видеокарты будет ограничено показателем 250 ватт.

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Также в Wccftech рассказали, что для производства новых видеокартах NVIDIA изменят процесс обратного сверления печатных плат, чтобы повысить качество сигнала — это важно для скоростной памяти GDDR7. Ранее инсайдеры говорили об использовании 14-слойных печатных плат в будущих видеокартах.

Накануне в Wccftech со ссылкой на свои источники заявили, что RTX 5080 получит самые быстрые чипы памяти GDDR7 из доступных на момент её выпуска.