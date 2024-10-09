Это может повлиять на доступность настольных RTX 4060 и 4060 Ti.

Ранее появились слухи о временной приостановке поставок графических процессоров для NVIDIA GeForce RTX 4060 и 4060 Ti, что объяснялось необходимостью корректировки складских запасов этих видеокарт. Похоже, причины могут быть в ином. Со ссылкой на китайский форум Board Channels в Wccftech сообщают о перераспределении приоритетов в поставках графических процессоров AD106 — в октябре большинство отправляется производителям ноутбуков.

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Предполагается, что это связано с приближением крупных сезонных распродаж в ноябре и более высоким спросом на игровые ноутбуки, поэтому производители наращивают объёмы производства устройств этого класса. Различные версии графического процессора AD106 используются не только в настольных RTX 4060 и 4060 Ti, но и в мобильных RTX 4070.

По информации с форумов Board Channels, поставки видеокарт высокого класса, начиная с RTX 4070 SUPER, в октябре тоже будут ограниченными. Ранее на этом же ресурсе появилась информация о сворачивании поставок графических процессоров для видеокарт RTX 4090 и 4080 SUPER, что связывают с подготовкой к выпуску видеокарт следующего поколения.