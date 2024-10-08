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Moleculo
Прирост IPC P-ядер настольных Intel Core Ultra 200 составит 9%, а E-ядер 32%
Значительный прирост IPC у E-ядер обусловлен в частности увеличением пропускной способности кэша L2.

Похоже, в Сети появились фрагменты из маркетинговых материалов или презентации настольных процессоров Intel Core Ultra 200 (Arrow Lake) на китайском языке, сообщает VideoCardz. На одном из слайдов, которые рассматривает ресурс, говорится о приросте IPC новых производительных и эффективных ядер, которые основаны на архитектурах Lion Cove и Skymont соответственно — они же используются в процессорах Core Ultra 200V (Lunar Lake).

Источник изображения: Steve Johnson, Unsplash

Если верить слайду, прирост IPC ядер Lion Cove относительно Raptor Cove составляет 9%, а ядер Skymont относительно Gracemont — 32%. В частности, такой большой прирост IPC эффективных ядер обуславливается увеличением пропускной способности доступного им кэша 2-го уровня.

Источник изображения: Intel, VideoCardz

Что касается ядер Lion Cove, на слайде упоминаются различные улучшения кэш-памяти, а также частота 16,67 мегагерц, что, вероятно, относится к улучшениям в обработке инструкций или планировании на основе тактовых циклов, полагают специалисты.

Ещё один появившийся в Сети слайд сообщает об относительной производительности флагманского процессора Intel Core Ultra 285K в ряде однопоточных синтетических тестов, по сравнению с предшественником и конкурентом в лице AMD Ryzen 9 9950X. В Cinebench 2024, Geekbench, SPECrate 2017, 3DMark CPU Profile говорится о 8-процентном среднем преимуществе нового флагмана над предшественником Core i9-14900K и 4-процентном преимуществе над Ryzen 9 9950X.

#intel #процессоры
Источник: videocardz.com
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