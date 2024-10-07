Официально процессор ещё не представлен.

Intel Core Ultra 9 285K стал лидером однопоточной производительности PassMark ещё до своего официального дебюта, сообщает VideoCardz, ссылаясь на открытую базу данных бенчмарка, где и был обнаружен результат. Отчёт о тестировании подтверждает наличие у процессора 24 ядер в конфигурации из 8-и производительных и 16-и эффективных, а также наличие 24 потоков, что говорит об отсутствии технологии Hyper-Threading, и максимальную частоту ядер 5,7 гигагерц.

Источник изображения: Daniel Pantu, Unsplash

Intel Core Ultra 9 285K одноядерным результатом 5268 баллов на 8% быстрее Core i9-14900KS и на 11% быстрее 14900K — текущих настольных флагманов линейки Core 14-го поколения. Причём оба флагмана LGA 1700 обладают более высокими пиковыми частотами: вариант KS может повышать частоту до 6,2 гигагерц, а вариант K — до 6,0 гигагерц. Преимущество Core Ultra 9 285K несмотря на заметно более низкие рабочие частоты объясняется тем, что ядра процессора построены на совершенно новых архитектурах: Lion Cove (производительные ядра) и Skymont (эффективные ядра), — они должны обеспечить ощутимый прирост IPC.

Источник изображения: PassMark

Что касается многопоточной производительности, процессор уступил своим предшественникам примерно на 22%. Это может быть связано с отсутствием Hyper-Threading и меньшим общим количеством потоков у новинки: 24 потока у Intel Core Ultra 9 285K против 32 у Core i9-14900KS и K. Однако многопоточная производительность во многом зависит от настроек питания и охлаждения, в каких условиях тестировался процессор неизвестно, как и то, был ли этот конкретный экземпляр аналогичен по всем своим характеристикам розничному или использовался инженерный образец.

По слухам, Intel планирует представить настольные процессоры Arrow Lake 10 октября.