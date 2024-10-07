Подтвердив некоторые основные характеристики будущего флагманского настольного процессора Intel.

На сингапурском веб-сайте компании HP нашли упоминание настольного игрового компьютера Omen 35L с процессором Intel Core Ultra 9 285K, сообщает VideoCardz. Официально этот процессор ещё не представлен, как и другие представители семейства Arrow Lake, однако презентацию ожидают уже скоро, по слухам, она состоится 10 октября. Таким образом, Omen 35L — первый подтверждённый игровой ПК с флагманским настольным процессором Intel следующего поколения.

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На веб-сайте HP также подтверждаются некоторые основные характеристики Intel Core Ultra 9 285K. Процессор предложит в общей совокупности 24 ядра, из которых 8 ядер являются производительными, а 16 эффективными. Информация о наличии 24 потоков косвенно подтверждает, что технология Hyper-Threading в новых процессорах Intel не задействована — потоков столько же сколько и ядер. Процессор сможет повышать частоту до 5,7 гигагерц, также указан объём кэш-памяти 36 мегабайт — ранее сообщалось, что это объём кэш-памяти 3-го уровня. Компьютер будет предлагаться в различных конфигурациях, похоже, что в максимальной можно будет получить 64 гигабайта оперативной памяти и видеокарту RTX 4090, хотя эта информация может быть неточной.

Источник изображения: HP

В числе особенностей текущей линейки компьютеров HP Omen 35L специалисты отмечают наличие фирменных вентиляторов и блоков питания Omen, модельный ряд которых включает варианты мощностью 1000 ватт. Также компьютеры комплектуются фирменными жидкостными системами охлаждения класса всё в одном Omen Thermal AIO. На данный момент ассортимент HP Omen 35L включает сборки на базе процессоров Intel Core i7-14700KF и AMD Ryzen 7 8700G.

Ожидается, что HP публично представит новые продукты с процессорами Intel Arrow Lake, включая настольные компьютеры, 10 октября — в предполагаемый день презентации самих процессоров. Информация, появившаяся заблаговременно, предполагает, что за рубежом компьютер будет доступен для предварительного заказа 24 октября.