Специалисты верят в очередной значительный скачок производительности.

Энтузиасты нашли в обновлениях ядра Linux свидетельства того, что будущие процессоры Intel семейства Panther Lake будут оснащаться нейронными блоками на базе архитектуры Intel NPU5, сообщает Wccftech со ссылкой на Phoronix. Говорится, что первоначальная поддержка NPU5 займёт всего несколько строк кода.

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В патчах нет какой-либо информации о производительности будущих нейронных блоков, однако специалисты верят, что Intel сможет снова обеспечить значительный скачок производительности, сравнимый с тем, что наблюдался при переходе от процессоров Meteor Lake и Lunar Lake. Так, пиковая производительность нейронного блока процессоров Meteor Lake оценивалась показателем 11,5 триллионов операций в секунду (TOPS), в то время как в Lunar Lake — 48 TOPS.

Официально спецификации процессоров Intel Panther Lake пока неизвестны. Ранее в Сети была найдена информация о некоторых возможных конфигурациях. Скорее всего, процессоры будут сочетать ядра трёх типов: производительные ядра (архитектура Cougar Cove), обычные эффективные ядра (архитектура Skymont) и эффективные ядра с пониженным энергопотреблением. Процессоры могут получить интегрированную графику под кодовым названием Celestial (преемник Battlemage). Среди обнаруженных конфигураций следующие:

4P+8E+0LP-E, 4 Xe3 (45 ватт)

4P+8E+4LP-E, 12 Xe3 (25 ватт)

4P+8E+4LP-E, 4 Xe3 (25 ватт)

4P+0E+4LP-E, 4 Xe3 (15 ватт)

Появиться процессоры Intel Panther Lake могут в рамках серии Core Ultra 300 для ноутбуков во второй половине 2025 года.