А в текущей линейке не появятся процессоры с большим количеством ядер.

Китайский блогер и инсайдер Golden Pig Upgrade утверждает, что на данный момент у Intel нет в разработке прямого преемника Lunar Lake, сообщает VideoCardz. Также по информации инсайдера, в семействе не появится моделей с большим количеством ядер — 8 ядер по формуле 4P+4E останется максимальной конфигурацией.

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Хотя будущее семейство Intel Panther Lake предложит процессоры класса U с низким энергопотреблением, их нельзя назвать прямыми преемниками Lunar Lake. В частности, Panther Lake не получит встроенную память (MoP, Memory-on-Package), что является одним из преимуществ Lunar Lake: снижается энергопотребление. А будущая серия процессоров Arrow Lake-U будет иметь менее производительную графику (Xe-LPG вместо Xe2-LPG) и не такой продвинутый NPU.

Процессоры Intel Core Ultra 200V семейства Lunar Lake ориентированы на тонкие и лёгкие ноутбуки с искусственным интеллектом Copilot+ PC. В первых тестах процессоры показывают воодушевляющие результаты, даже на фоне конкурирующих решений с большим количеством ядер, в частности, хорошо смотрится новая интегрированная графика Battlemage, благодаря чему Lunar Lake может заинтересовать производителей портативных игровых консолей.