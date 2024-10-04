Видеокарта якобы появится к концу перового - началу второго квартала 2025 года с чипами GDDR7 по 3 ГБ.

NVIDIA GeForce RTX 5090 для ноутбуков получит графический процессор GB203 и 24 гигабайта видеопамяти GDDR7 с 256-битной шиной, утверждает YouTube инсайдер Moore’s Law Is Dead, как сообщает Notebookcheck. Также инсайдер называет площадь указанного графического процессора — 377 квадратных миллиметров. Это практически совпадает с площадью AD103 текущего поколения, которая равна 379 квадратным миллиметрам.

Источник изображения: Vishnu Mohanan, Unsplash (отредактировано)

Если верить информации, версии настольных видеокарт для ноутбуков по-прежнему будут оснащаться графическими процессорами «на голову ниже». То есть, если настольная RTX 5090 (по слухам) получит графический процессор GB202, то версия для ноутбуков будет использовать GB203 от настольной RTX 5080. Разница должна быть существенная, поскольку инсайдеры приписывают GB202 в общей совокупности 24576 CUDA ядер (в настольной RTX 5090 включат 21760 ядер), а в GB203 всего имеется 10752 CUDA ядра. Это даже не сильно впечатляет относительно 9728 CUDA ядер у текущей RTX 4090 для ноутбуков.

Источник изображения: Moore’s Law Is Dead, YouTube

Что касается видеопамяти, тот тут прирост явно ощутимый — 24 гигабайта против 16 гигабайт у RTX 4090 для ноутбуков. Однако есть нюанс, такую конфигурацию с 256-битной шиной можно получить, используя чипы памяти GDDR7 по 3 гигабайта, а когда начнётся их массовое производство — пока неизвестно. Поэтому инсайдер утверждает, что мобильная RTX 5090 появится с задержкой, в конце первого или начале второго квартала 2025 года.

Что интересно, настольной RTX 5080 инсайдеры приписываю 16 гигабайт видеопамяти, но есть предположения, что NVIDIA выпустит вариант с 24 гигабайтами, когда станут доступны чипы GDDR7 по 3 гигабайта. В эпоху стремительного развития искусственного интеллекта для видеокарты такого класса объём памяти 16 гигабайт выглядит несколько разочаровывающе, остаётся ждать, сбудутся ли прогнозы. NVIDIA пока официально не анонсировала новую линейку игровых видеокарт.