Релиз запланирован на октябрь.

Почтовый клиент Mozilla Thunderbird стал доступен на Android, вышла первая бета-версия, сообщает 9to5Google. Одним из самых преимуществ специалисты ресурса называют возможность переноса данных из мобильного приложения K-9 Mail в Thunderbird для Android, хотя это не должно удивлять — разработчики Thunderbird и K-9 Mail в 2022 году объявили об объединении усилий для разработки мобильной версии Thunderbird. Также в будущих сборках пользователи получат возможность перенести информацию с настольного клиента в мобильный.

Команда разработчиков почтового клиента планирует следующий план развития приложения Thunderbird для Android:

30 сентября — первая бета-версия Thunderbird для Android

Третья неделя октября — первый кандидат на выпуск

Четвертая неделя октября — релиз Thunderbird для Android

В бета-версии уже доступны все основные функции: пользователи могут быстро настроить учётные записи в автоматическом режиме, просто введя свой адрес электронной почты и пароль. Для более сложных сценариев доступна ручная настройка, в частности, позволяющая указать точные настройки сервера. Приложение обладает удобным интерфейсом для чтения, написания и отправки писем, сохранения и редактирования черновиков, переключения между учётными записями. Поддерживаются и другие распространённые действия с электронной почтой. Сообщения можно систематизировать, перемещать в разные папки, для входящих сообщений работают push-уведомления.

Бета-версия Thunderbird доступна в магазине приложений Google Play и в репозиториях thunderbird на Github.