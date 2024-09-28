А в HWMonitor добавили поддержку нескольких Arrow Lake без индекса K.

Обновление программного обеспечения HWMonitor 1.55 включает поддержку большего количества процессоров Intel Arrow Lake: Core Ultra 5 235, 225 и 225F, — сообщает Wccftech. HWMonitor — популярное программное обеспечение CPUID, которое в режиме реального времени отслеживает рабочие показатели компонентов ПК. Поддержка перечисленных процессоров также появилась в CPU-Z около 10 дней назад.

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Процессоры Intel Core Ultra 5 235, 225 и 225F относятся к моделям с заблокированным множителем, они не поддерживают разгон и ориентированы на массовый сегмент рынка. Intel Core Ultra 5 235 имеет 14-ядерную конфигурацию (6P+8E), а 225 и 225F — 10-ядерную (6P+4E). Эти чипы рассчитаны на работу при базовой мощности 65 Вт и, вероятно, появятся во второй волне.

Источник изображения: Baidu, Wccftech

Также в Сети появилось новое фото инженерного образца одного из процессоров Intel Arrow Lake для настольных ПК. Вариант Q33K был замечен на форуме Baidu. Судя по всему, это образец Core Ultra 7 265K, который будет иметь 20 ядер (8P+12E) и 20 потоков, работать на тактовой частоте до 5,5 ГГц.

По слухам, Intel выпустит Core Ultra 7 265K вместе с ещё четырьмя процессорами 24 октября, презентация ожидается 10 октября. Что касается Core Ultra 5 235, 225 и 225F, информации о сроках их выхода пока не появилось, по предположениям, их представят на CES 2025 вместе с другими заблокированными моделями.