Такие комплекты появятся в различных сериях памяти T-FORCE и T-CREATE.

Компания Team Group представила новые комплекты оперативной памяти DDR5 в линейках T-FORCE и T-CREATE. Это комплекты, работающие на скорости до 8000 мегатранзакций в секунду (МТ/с) суммарным объёмом 32 (2×16) и 48 (2×24) гигабайт.

Источник изображения: Team Group

Компания делает акцент на одновременной поддержке профилей разгона Intel XMP 3.0 и AMD EXPO, называя модули двухрежимными. Наличие профилей Intel и AMD обеспечит наилучшую совместимость и позволит без проблем применить соответствующие настройки одним щелчком мыши, будь то материнская плата Intel Z790 или AMD X870E (эти платы в сочетании с процессорами Intel Core 14-го поколения или AMD Ryzen 9000 компания называет оптимальными для разгона).

По данным Team Group, двухрежимные комплекты памяти DDR5 появятся в следующих сериях:

XTREEM ARGB DDR5

XTREEM DDR5

DELTA RGB DDR5

DELTAα RGB DDR5

VULCAN DDR5

VULCANα DDR5

T-CREATE EXPERT DDR5

Отмечается, что модули можно будет настроить на работу при одной из восьми скоростей в диапазоне от 6400 до 8000 МТ/с, подобрав оптимальный вариант в зависимости от рабочей нагрузки.