Процессор якобы входит в состав первоначально запланированной линейки.

AMD изначально включила 6-ядерный 12-поточный процессор Ryzen 5 9600X3D в состав новой линейки с увеличенной кэш-памятью 3D V-Cache, сообщает VideoCardz со ссылкой на слухи от инсайдера, известного в социальной сети X (заблокирована в РФ) под псевдонимом @AnhPhuH. Предполагается, что это будет младший из четырёх процессоров, первоначально запланированных компанией, и получит он 96 мегабайт кэш-памяти 3-го уровня.

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Данный слух оставляет надежду на то, что AMD Ryzen 5 9600X3D станет широко доступен, а не будет очередным эксклюзивом ряда торговых сетей, как Ryzen 5 7600X3D и 5600X3D.

Накануне также появились слухи об относительно скором появлении 8-ядерного 16-поточного процессора AMD Ryzen 7 9800X3D. Как утверждали инсайдеры с китайского форума ChipHell, его могут выпустить уже в конце октября, однако есть подозрения, что он получит не весь набор новых возможностей, которые будут полностью реализованы в старших процессорах Ryzen 9 9900X3D и 9950X3D.