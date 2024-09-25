Слухи исходят от инсайдеров с китайских форумов.

По слухам с китайского форума ChipHell, процессор AMD Ryzen 7 9800X3D могут выпустить в конце октября, сообщает VideoCardz. Это будет первый 3D V-Cache процессор новой серии, остальные два появятся позже, возможно, в следующем году — это Ryzen 9 9900X3D и 9950X3D.

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По информации некоторых других инсайдеров AMD Ryzen 7 9800X3D может быть лишён каких-то новых возможностей, которые появятся в старших 3D V-Cache процессорах новой серии. Одним из отличий может быть отсутствие поддержки разгона, которую ранее некоторые инсайдеры приписывали новинкам. Это может быть не единственное отличие, о других пока не сообщается.

Ранее в AMD подтвердили разработку 3D V-Cache процессоров Ryzen 9000X3D, которые, со слов представителя компании, получат новые «крутые» возможности. С тех пор не появилось каких-либо официальных подробностей о характеристиках или сроках выхода. Возможно, какие-либо подробности о будущих новинках появятся после старта продаж материнских плат AMD X870E и X870 30 сентября, многие модели уже заметили на различных торговых площадках.