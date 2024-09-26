Презентация игровой консоли PS5 Pro вызвала неоднозначную реакцию фанатов. Судя по всему, многие посчитали увеличение цены относительно базовой версии консоли несоразмерным графическим улучшениям. Похоже, в компании считают, что у некоторых зрителей могли сложиться заниженные представления о графике. Прогресс был плохо продемонстрирован игрокам из-за старых игр, выбранных Sony, и реалий сжатия видео YouTube, которые делают тонкие графические улучшения трудноразличимыми. Эти причины изложил старший главный менеджер по продуктам PlayStation Тоши Аоки (Toshi Aoki) в недавнем интервью IGN, пишет TweakTown.
Аоки признал, что Sony столкнулась с проблемой просмотра своих анонсов на небольших экранах, что затрудняет демонстрацию графических улучшений в видеороликах, особенно если учесть, что улучшения, предлагаемые консолью, лучше всего ощущаются воочию благодаря её интерактивной природе.
Потом, цена 700 долларов США обосновывается не только графическими улучшениями. Хотя самые впечатляющие аппаратные и программные улучшения имеют отношение к графической подсистеме консоли, нельзя игнорировать другие инновации, такие как двухтерабайтный твердотельный накопитель и поддержку Wi-Fi 7.