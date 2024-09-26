А это, в свою очередь, может быть причиной критики цены новой консоли некоторыми фанатами.

Презентация игровой консоли PS5 Pro вызвала неоднозначную реакцию фанатов. Судя по всему, многие посчитали увеличение цены относительно базовой версии консоли несоразмерным графическим улучшениям. Похоже, в компании считают, что у некоторых зрителей могли сложиться заниженные представления о графике. Прогресс был плохо продемонстрирован игрокам из-за старых игр, выбранных Sony, и реалий сжатия видео YouTube, которые делают тонкие графические улучшения трудноразличимыми. Эти причины изложил старший главный менеджер по продуктам PlayStation Тоши Аоки (Toshi Aoki) в недавнем интервью IGN, пишет TweakTown.

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Аоки признал, что Sony столкнулась с проблемой просмотра своих анонсов на небольших экранах, что затрудняет демонстрацию графических улучшений в видеороликах, особенно если учесть, что улучшения, предлагаемые консолью, лучше всего ощущаются воочию благодаря её интерактивной природе.

Потом, цена 700 долларов США обосновывается не только графическими улучшениями. Хотя самые впечатляющие аппаратные и программные улучшения имеют отношение к графической подсистеме консоли, нельзя игнорировать другие инновации, такие как двухтерабайтный твердотельный накопитель и поддержку Wi-Fi 7.