В VideoCardz предостерегают, не стоит обращать внимание на подобные объявления, это даже не процессоры.

Кто-то на китайском вторичном рынке предлагает процессоры Intel QDF4, которые, судя по всему, предназначены для сокета LGA 1851. Однако самая важная деталь заключается в том, что это, скорее всего, не процессоры Arrow Lake, на самом деле, они могут вообще не быть процессорами, сообщает VideoCardz.

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Образец QDF4 впервые был замечен в августе 2023 года, а затем был идентифицирован как пред-инженерный образец Meteor Lake-S. По словам продавца, это «механические образцы», предназначенные для работы в определённых пределах мощности и тепловых характеристик для тестирования кулеров. На тепло-распределительных крышках отчётливо видны следы установки систем охлаждения, что указывает на то, что они активно использовались.

Источник изображения: @wnxod в X (заблокирована в РФ), VideoCardz

В конечном итоге, это не образцы процессоров Intel Core Ultra 200, это даже не чип серии Core Ultra 100, потому что это не настоящий процессор, который мог бы работать на любой материнской плате, скорее «болванка» для тестирования охлаждения. В VideoCardz предостерегают от покупки подобных и вообще любых образцов процессоров. По неофициальным данным, презентация новинок ожидается в следующем месяце, ждать осталось недолго.