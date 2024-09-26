Устранение причин нестабильности продолжается.

Intel продолжает находить и устранять проблемы, которые могут привести к нестабильной работе настольных процессоров Core 13- и 14-го поколения. Так, обнаружена проблема со сдвигом Vmin, из-за которой материнская плата и BIOS могут запрашивать повышенное напряжение в периоды простоя или небольшой активности, сообщает Wccftech со ссылкой на официальное объявление компании. Исправление уже готово и представлено в микрокоде 0x12B, в ближайшие недели производители материнских должны подготовить новые BIOS на его основе. Пользователи не должны заметить влияния на производительность в рабочих или игровых сценариях.

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Это уже третье исправление микрокода, направленное на устранение причин, вызывающих нестабильность настольных процессоров Intel Core 13- и 14-го поколения. В прошлом месяце Intel выпустила микрокод 0x129, а ещё раньше — микрокод 0x125. С момента выхода версии 0x129 сообщений о сбоях и проблемах, возникающих на настольных платформах, стало меньше. Исправления также позволяют избежать потенциальной деградации процессоров из-за работы на завышенном напряжении, но тем процессорам, которые уже деградировали, обновление не поможет, их необходимо обменять по гарантии.

Компания также повторила предыдущее заявление о том, что будущие процессоры Arrow Lake и Lunar Lake не подвержены проблемам нестабильности.