Компания отмечает совместимость с видеокартами NVIDIA SFF-Ready.

InWin представляет новый корпус для ПК, мини-башню F3 для сборок на базе материнских плат формата mini ITX и micro ATX, сообщает TechPowerUp. Корпус поддерживает материнские платы с расположением разъёмов на обратной стороне (серии ASUS BTF и MSI Project Zero), что позволяет скрыть большинство проводов и улучшить воздухообмен внутри корпуса. Дизайн F3 минималистичен, в конструкции корпуса используется сталь SECC, боковое окно из закалённого стекла, корпус будет доступен в чёрном и белом цвете. Габариты корпуса 460×215×359 миллиметров.

Источник изображения: InWin

InWin F3 поддерживает установку видеокарт длиной до 340 миллиметров, компания отмечает совместимость с видеокартами NVIDIA SFF-Ready. В корпус можно установить ATX блок питания длиной до 160 миллиметров, он располагается спереди, под ним можно установить 120-миллиметровый вентилятор. Всего в корпусе предусматривается возможность установки шести вентиляторов и одного 240/280-миллиметрового радиатора жидкостной системы охлаждения. В частности, два вентилятора можно установить снизу, они закрыты выдвижным пылевым фильтром. В комплекте с корпусом поставляется один ARGB вентилятор Neptune AN120 (или AN120P в случае с белой версией корпуса). Вентилятор развивает воздушный поток до 60,1 кубических футов в минуту (CFM) при давлении до 2,27 миллиметров водяного столба и уровне шума 20,5 децибел.

Источник изображения: InWin

В числе других особенностей: наличие разъёма USB 3.2 Gen 2x2 Type-C на передней панели, он дополняет два порта USB 3.2 Gen 1 Type-A и 3,5-миллиметровый комбинированный аудиоразъём; возможность установки двух 3,5-дюймовых жёстких дисков или трёх 2,5-дюймовых накопителей.