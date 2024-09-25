Отличный показатель для мобильного процессора.

В базе данных Geekbench появился результат теста процессора AMD Ryzen AI 9 HX 375 в составе ноутбука HP OmniBook Ultra. Данный процессор не входил в стартовую линейку Strix Point, а появился позже, сместив флагманскую модель HX 370 на строчку ниже. Преимуществом HX 375 является более быстрый нейронный блок NPU с теоретической производительностью до 55 триллионов операций в секунду (TOPS) против 50 TOPS в HX 370.

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В сравнении Wccftech процессор AMD Ryzen AI 9 HX 375 оказался чуть быстрее HX 370 и в однопоточном и в многопоточном тесте, однако преимущество, скорее всего, было достигнуто за счёт того, что первая модель работала при менее жёстких ограничениях по мощности. Многое в данном случае зависит от настроек питания ноутбука и его системы охлаждения — всё это остаётся за кадром. В общем и целом, результаты двух моделей эквивалентны, пишет ресурс. HX Набрал HX 375 в однопоточном тесте 2864 балла, в многопоточном тесте 15012 баллов.

Источник изображения: Wccftech

В Wccftech считают маловероятным, что AMD Ryzen AI 9 HX 375 покажет более высокую производительность в играх или большинстве рабочих нагрузок, по сравнению с HX 370, но на бумаге HX 375 является самым быстрым процессором в серии по показателю производительности в задачах, связанных с искусственным интеллектом: как отмечалось выше, только NPU обладает теоретической производительностью до 55 TOPS, совокупная производительность всего процессора — 85 TOPS.

Источник изображения: Wccftech

Также стоит обратить внимание, что производительность 12-ядерных мобильных процессоров AMD с ядрами Zen 5 и Zen 5c при энергопотреблении до 45 ватт дотягивается до уровня настольной 105-ваттной 8-ядерной модели Ryzen 7 7700X — это очень достойные показатели.

По слухам, AMD готовит высокопроизводительную серию процессоров Strix Halo для мобильных рабочих станций и высококлассных мобильных игровых устройств, планшетов и тонких ноутбуков. Эти процессоры предложат до 16 ядер Zen 5 и интегрированную графику дискретного уровня с количеством вычислительных блоков до 40. Инсайдер ранее назвал наименования процессоров этой серии, один из них засветился в Geekbench. Что подтверждено, так это подготовка более доступных мобильных Zen 5 процессоров Krackan — их должны представить в начале 2025 года.