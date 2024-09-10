Предполагается, что эти APU станут основой ноутбуков и других компьютеров Copilot+ PC в сегменте с ценой до 800 долларов США.

Старший вице-президент и генеральный директор бизнес-группы вычислительной техники и графики в AMD Джек Хюинь (Jack Huynh) подтвердил ComputerBase разработку серии процессоров Krackan — APU с производительными нейронными сопроцессорами для Microsoft Copilot+ PC.

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В первую очередь процессоры AMD Krackan будут нацелены на ноутбуки, но, вероятно, как это обычно происходит, станут основой и других устройств, включая портативные игровые консоли и мини-ПК. Предполагается, что с этими процессорами AMD составит конкуренцию Qualcomm в сегменте Copilot+ PC ноутбуков дешевле 800 долларов США.

AMD Krackan позиционируется как более доступная основа для компьютеров Copilot+ PC, по сравнению с APU семейства Strix Point, которые предназначены для устройств премиального класса. По слухам, Krackan предложат до восьми процессорных ядер в конфигурации 4×Zen5+4×Zen5c, интегрированную графику RDNA 3.5 с вычислительными блоками Compute Units (CU) в количестве до восьми единиц.

Джек Хюинь подтвердил, что AMD Krackan представят в начале 2025 года. Также на днях специалист рассказал, что компания движется к объединению графических архитектур RDNA и CDNA в унифицированную UDNA, главной стратегией графического подразделения является увеличение доли рынка и привлечение большего внимания к продукции со стороны разработчиков, при этом флагманский графический сегмент компанию сейчас не интересует.