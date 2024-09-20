Это мобильная рабочая станция с 64 ГБ оперативной памяти.

В Geekbench впервые был замечен ноутбук с APU AMD Strix Halo, сообщает Wccftech. Это мобильная рабочая станция HP ZBook Ultra G1a с экраном 14 дюймов. Компьютер был оснащён 12-ядерным процессором AuthenticAMD Family 26 Model 112 Stepping 0, который, согласно недавним слухам, может являться APU Ryzen AI Max 390 с интегрированной графикой RDNA 3.5, предлагающей 40 вычислительных блоков Compute Unfits (CU).

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Ноутбук прошёл тесты производительности в сценариях, связанных с искусственным интеллектом (ИИ), получив следующие результаты: 4733 балла в одинарной точности, 4944 в половинной точности и 13944 — квантованный результат. Эти цифры не дают точного представления о возможностях APU, пишет Wccftech. Оценки чуть выше, чем у Ryzen AI 9 HX 370, поскольку оба APU, скорее всего, оснащаются одним и тем же блоком NPU с близкой производительностью.

Источник изображения: Geekbench

Согласно отчёту, базовая частота процессора составляет 3,20 гигагерца (ГГц), что на 1,20 ГГц выше базовой частоты процессора AMD Ryzen AI 9 HX 370. Оба имеют 12-ядерную 24-поточную конфигурацию, однако в HX 370 используется комбинация ядер Zen5 и Zen5c и значительно более слабая графика с 12-ю вычислительными блоками. В свою очередь, Strix Halo использует только ядра Zen5. Также должна различаться конструкция: Strix Point монолитные, Strix Halo — чиплетные APU.

Ожидается, что AMD Strix Halo будет выпущен в начале 2025 года вместе с другими новинками компании, в числе которых более доступные APU Krackan Point.