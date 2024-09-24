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Moleculo
В Сети заметили AMD Ryzen Z2 Extreme для портативных компьютеров нового поколения
О процессоре должны рассказать в начале следующего года.

Упоминание процессора AMD Ryzen Z2 Extreme заметили в отгрузочных манифестах на сайте NBD.ltd, сообщает Wccftech. Чип имеет идентификатор OPN 100-000001684 и проходит в базе данных под обозначением Z2X28W: Z2X является сокращением от Z2 Extreme, а 28W предположительно указывает на тепловой пакет. Процессор восьмиядерный.

Источник изображения: bert b, Unsplash (отредактировано)

В начале сентября представители AMD подтвердили разработку преемника Ryzen Z1 Extreme, он может быть представлен на выставке CES 2025 в начале следующего года. Конфигурация процессора не называлась, однако в Wccftech считают, что это будет экзотическое сочетание трёх ядер Zen 5 и пяти Zen 5c. Такой процессор ранее был замечен в Geekbench, но под другим названием — Ryzen AI 7 PRO 360. Он также оснащался интегрированной графикой Radeon 880M с вычислительными блоками Compute Units (CU) в количестве 12 единиц. Есть вероятность, что он станет основой нового чипа для портативных игровых консолей.

Источник изображения: NBD.ltd

В числе отличий процессоров AMD Ryzen Z от стандартных моделей другие настройки питания для повышения эффективности и увеличения времени автономной работы, на последнем в AMD делают большой акцент при разработке новых решений. Так, недавно один из руководителей AMD заявил, что технология масштабирования FSR 4 будет полностью основана на искусственном интеллекте и разрабатывается с прицелом на портативные игровые устройства, основной целью является повышение времени их автономной работы.

#amd #процессоры
Источник: wccftech.com
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AMD готовит к выходу 8-ядерный процессор Ryzen Z2 Extreme
Появились сведения про APU AMD Z2 Extreme для новых поколений портативных устройств.
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