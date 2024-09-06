Технических подробностей пока нет.

Представители AMD подтвердили разработку преемника Ryzen Z1 Extreme, сообщили в Digital Trends. О новом процессоре Z2 Extreme планируют рассказать в начале 2025 года, вероятно, это будет один из анонсов выставки CES 2025. Какой процессор будет взят за основу Z2 Extreme, не уточняется, в VideoCardz полагают, что это может быть одна из моделей серии Ryzen AI 300.

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Серия AMD Ryzen Z1 является ответвлением семейства процессоров Phoenix с ядрами Zen 4 и интегрированной графикой RDNA 3. В числе отличий специализированной серии другие настройки питания, которые лучше подходят для портативных игровых консолей. Лучший процессор серии (Extreme) предлагает 8 ядер Zen 4 и интегрированную графику Radeon 780M с вычислительными блоками Compute Units (CU) в количестве 12 единиц. Новые процессоры Strix Point предлагают уже до 12 ядер Zen 5/5c и до 16 вычислительных блоков RDNA 3.5, что является значительным преимуществом. Кроме того, в Strix Point инженеры AMD уделили большое внимание энергоэффективности.