В многопотоке Intel Core Ultra 7 268V уступил AMD Ryzen AI 9 HX 370 и Ryzen Z1 Extreme.

В Сети начинают появляться независимые тесты новых процессоров Intel Core Ultra 200V семейства Lunar Lake. Так, внимание ресурса Tom’ Hardware привлекло YouTube видео вьетнамского издания ThinkView, где ноутбук на базе процессора Core Ultra 7 268V сравнили при разных уровнях мощности с аналогичными решениями, оснащёнными процессорами AMD Ryzen AI 9 HX 370 и Ryzen Z1 Extreme, а также Apple M3.

Источник изображения: Intel, Tom's Hardware

В многопоточных тестах Cinebench R23 8-ядерный 8-поточный 268V уступил 8-ядерным 16-поточным HX 370 и Z1 Extreme. При ограничении мощности 15 ватт HX 370 был быстрее примерно на 57%, а Z1 Extreme — на 14%. На уровне 20 ватт преимущество HX 370 увеличилось до 66%, на уровне 28 ватт составила 60%, на уровне 38 ватт — 54%. В том же порядке Z1 Extreme показал преимущество 46%, 35% и 45% соответственно. Это приблизительные оценки, полученные Tom’ Hardware с трудночитаемых графиков.

В однопотоке 268V смотрелся куда лучше, набрав 2054 балла — этого хватило, чтобы немного опередить HX 370. Процессор Apple M3 тоже оказался медленнее — на 10%.

С точки зрения эффективности (производительности на ватт) 268V оказался лучше HX 370, первому дали оценку 137 баллов, а второму 97,5. Однако M3 от Apple в данном сравнении недостижим — ему дали 292 балла.

Что касается графики, 268V показал хорошие результаты в графическом тесте 3DMark TimeSpy, опередив решения AMD: процессор набрал 3715 баллов, что на 5% больше результата HX 370 и на 23% больше результата Z1 Extreme.

По результатам обзора можно сказать, что Lunar Lake обладает производительной графикой, показывает отличную однопоточную производительность, а также хорошую эффективность в однопоточных нагрузках. Однако в многопоточных сценариях чипы AMD HX 370 и Z1 Extreme оказались лучше.



