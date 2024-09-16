Обе видеокарты оснащены крупными системами охлаждения.

Emtek выпускает видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER и RTX 4070 SUPER с оформлением по игре Diablo IV, сообщает VideoCardz, отмечая, что продукция компании в основном представлена в Южной Корее.

Источник изображения: Emtek, VideoCardz

Конструктивно основой новинок стали уже выпущенные ранее модели из линейки MIRACLE, однако их цветовое оформление кардинально изменилось. Первоначально выполненные в белой цветовой гамме видеокарты стали тёмно-чёрными, на кожухе старшей модели присутствуют красные акценты, на задние панели обеих видеокарт нанесён рисунок с демонессой Лилит из серии игр Diablo.

Источник изображения: Emtek, VideoCardz

Обе видеокарты оснащаются системами охлаждения с тремя вентиляторами, но конструктивно они отличаются. В частности, RTX 4080 SUPER занимает три слота расширения, а RTX 4070 SUPER — 2,5 слота. Конструкция вентиляторов отличается, вентиляторы старшей модели имеют меньше лопастей, они более широкие, а на периферии лопасти связаны кольцом для создания более концентрированного потока воздуха. Также видно, что направление вращения центрального вентилятора старшей видеокарты противоположно двум другим, считается, что это позволяет снизить турбулентность потоков воздуха.