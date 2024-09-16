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Moleculo
Четырёхъядерный AMD EPYC 4124P запустили на потребительских платах AM5 и разогнали почти до 6,7 ГГц
Похоже, процессор без особых усилий запускается на потребительских платах.

Серверный процессор AMD EPYC 4124P из серии EPYC 4004P для сокета AM5, на момент написания единственный 4-ядерный процессор, как среди настольных, так и серверных AM5 моделей, смогли запустить на потребительских материнских платах и даже разогнать до 6,6…6,7 гигагерц (ГГц), сообщает Wccftech со ссылкой на результаты оверклокера под псевдонимом SERGMANN, опубликованные на платформе HWBOT.

Источник изображения: Brian Jones, Unsplash (отредактировано)

Используя экстремальное охлаждение жидким азотом, SERGMANN удалось увеличить тактовую частоту всех ядер AMD EPYC 4124P с 5,1 ГГц до 6,6…6,7 ГГц и при этом установить новый рекорд среди 4-ядерных процессоров в тесте 7-Zip. Тестовый стенд энтузиаста был основан на материнской плате GIGABYTE B650E AORUS Tachyon, использовалась оперативная память DDR5-8000. В рейтинге объявились и другие обладатели EPYC 4124P, которые смогли разогнать процессор до частот около 6,5 ГГц.

Интересно, что в списке поддерживаемых процессоров GIGABYTE B650E AORUS Tachyon нет представителей AMD EPYC 4004P. Хотя не исключено, что поддержка в каком-то виде есть, но процессоры просто не указали в списке. Например, в списке поддерживаемых процессоров платы ASUS TUF Gaming B650E Wi-Fi нашли модель EPYC 4244P. Ещё интереснее то, что серверные процессоры EPYC 4004P должны быть заблокированы для разгона, но либо это не так, либо оверклокеры нашли способ обойти это ограничение. Без особых подробностей оверклокер Splave написал в своём блоге splavepc.com о процессоре EPYC 4124P следующее:

«Прошло 12 дней, и вот он здесь, и знаете что? Он прекрасно подошёл, полностью разблокирован и просто адски разгоняется! AMD дала людям то, что они хотят — четырёхъядерник богов! 5,5 ГГц возможны при 1,35 В на водяном охлаждении для многопоточных бенчмарков. 6,4 ГГц+ возможны на LN2, и он уничтожает 4-ядерный рейтинг на HWBot.org. На этом пока всё. Оставим некоторые секреты на потом».

Официальная рекомендованная цена AMD EPYC 4124P составляет 149 долларов США, для сравнения, на старте продаж рекомендованная цена AMD Ryzen 5 7500F составляла 179 долларов США. Даже несмотря на небольшое по современным меркам количество ядер, с учётом разгона и цены EPYC 4124P наверняка мог бы завоевать популярность на потребительском рынке, но аналога среди Ryzen пока нет, а купить EPYC 4124P не так-то просто — в розничной продаже его, судя по всему, не найти.

#amd #процессоры #разгон
Источник: wccftech.com
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