В 4K разрешении разница уже заметнее.

На ресурсе Wccftech появился первый обзор GDDR6-версии GeForce RTX 4070 в исполнении 1-CLICK-OC 2X от GALAX.

Источник изображения: Vishal Bansal, Unsplash

В компании NVIDIA заявляли, что новая версия видеокарты с более медленной видеопамятью имеет идентичную производительность в играх. Если рассматривать средние результаты по итогу тестирования в 27 играх, производительность в разрешении 1080p и 1440p практически идентична, чуть хуже, но разница находится в пределах 1%. Тем не менее, при рассмотрении отдельных результатов, можно найти игры, где производительность новой версии заметно ниже — в тестовом наборе это были Alan Wake 2 и Metro Exodus. Ситуация становится хуже в разрешении 2160p, где GDDR6-версия в среднем отстаёт уже на 2…3%.

Сравнение результатов, выполненное VideoCardz, показывает, что заявление NVIDIA об идентичной игровой производительности GDDR6-и GDDR6X-версий GeForce RTX 4070 подтверждается только в том случае, если ориентироваться на разрешение 1080p или 1440p. Авторы ресурса считают, что любая разница в характеристиках или производительности должна оправдывать выпуск совершенно новой видеокарты. В данном же случае, покупателям придётся проявлять повышенную внимательность при покупке RTX 4070, если они хотят получить именно GDDR6X версию.

Официально NVIDIA не регламентирует необходимость указывать тип памяти на упаковке, решение остаётся за производителями видеокарт. Некоторые из производителей указывают тип памяти и в обозначении модели и на коробке, но будут ли такой практике следовать все и всегда — пока непонятно.

Есть у GDDR6-версии GeForce RTX 4070 и преимущества, так в Wccftech отметили меньший нагрев чипов GDDR6 и меньшее энергопотребление видеокарты. Возможности разгона и его влияние на производительность не проверяли, видеокарта тестировалась на стандартных частотах, режим 1-CLICK-OC не включался.

В заключение авторы обзора добавили, что слышали слухи о снижении цен на GeForce RTX 4070 в ближайшее время. Например, за рубежом цена видеокарты может снизиться с 549 до 499 долларов США.